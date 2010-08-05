КГГА готовится повысить стоимость проезда в метро до 2 грн.

Член фракции БЮТ в Киевсовете, член комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Сергей МЕЛЬНИК заявляет, что КГГА готовится «прикрыться» постановлением Окружного административного суда столицы и поднять стоимость проезда в метрополитене до 2 грн.

Он утверждает, что мэрия имела 10-дневной срок для представления апелляции на решение суда, но не воспользовалась этим, говорится в переданном агентству УНИАН сообщении пресс-службы фракции БЮТ в Киевсовете.

«Однозначно мэрия и метрополитен заодно – за поднятие тарифов. Однако, стремясь остаться белыми и пушистыми, КГГА нашла способ переложить ответственность за повышение стоимости проезда на суд. Почему, если столичная власть против проезда по 2 грн., она не подала апелляцию?», - спросил С.МЕЛЬНИК.

По информации БЮТ, 15 апреля Окружной административный суд г. Киева вынес постановление по иску КП «Киевский метрополитен» к КГГА об отмене распоряжения КГГА № 1277 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения» в части установления тарифа на перевозку пассажиров в метрополитене в размере 1 грн. 70 коп. В результате суд своим решением обязал КГГА возобновить действие распоряжения №1490 от 2008 года, которым тариф на перевозку пассажиров в метрополитене был установлен в размере 2 грн. за поездку.

Согласно решению суда, столичная власть имела возможность обжаловать данное постановление в апелляционном суде в течение десяти дней со дня его принятия. Однако руководство КГГА этого не сделало.

С.МЕЛЬНИК убежден, что оснований для повышения стоимости проезда в метро Киева нет.

«С момента поднятия тарифов до 1,7 грн. полтора года назад в метрополитене не изменился сервис, не произошло сокращения временных промежутков между приходом поездов на станции, не были отремонтированы существующие станции метро. Единственное – за это время «исчезли» месячные проездные, которые позволяли киевлянам хотя бы как-то экономить», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 2 июля первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ заявил о возможном повышении стоимости проезда в метро Киева до 2 грн. с 1,7 грн. во исполнение решения суда.

Согласно распоряжению КГГА, стоимость одной поездки в столичном метрополитене была повышена в конце 2008 года до 2 грн.

Антимонопольный комитет Украины признал такое повышение необоснованным.

12 января 2009 года на заседании АМК, которое состоялось с участием мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, была достигнута договоренность о снижении с 23 января стоимости проезда в метро до 1,7 грн.

Согласно распоряжению мэрии, тарифы на проезд в метро были снижены с 31 января 2009 года на 30 коп.