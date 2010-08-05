Украина построит с Японией мост через Южный Буг

Между украинской и японской сторонами достигнута договоренность о начале реализации масштабного проекта мостового перехода через реку Южный Буг в г. Николаеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, 3 августа в Киеве состоялась встреча, в которой участвовали первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации, представители японской миссии «Джи-Ай-Си-Эй», а также представители «Укравтодора», Министерства иностранных дел Украины, Минприроды, Минфина, Минтранссвязи, предприятий «Київсоюзшляхпроект» и «Укрдніпродор».

Во время встречи был рассмотрен вопрос строительства мостового перехода через Южный Буг, который входит в международную автомобильную трассу М-14 Одесса – Мелитополь - Новоазовск, проходящую вдоль побережий Азовского и Черного морей. Эта трасса является также составляющей частью двух транзитных международных коридоров: Евро-Азиатского (Рени – Измаил – Одесса – Николаев – Мелитополь – Новоазовск до Таганрога) и Черноморской автодороги (Одесса – Николаев – Херсон – Керчь).

Реализовать проект предусматривается за счет программы правительства Японии «Официальная помощь развития» в соответствии с Законом Украины «О комплексной программе утверждения Украины как транзитного государства в 2002-2010 годах», а также соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины.

Ориентировочная стоимость проекта составляет 540 млн. долларов США. Кредитование осуществляется японской стороной по ставке приблизительно 1,4% и сроком на 25 лет с льготным периодом в 5-7 лет. Заказчиком строительства выступает госпредприятие «Укравтодор».

Как пояснили в пресс-службы Николаевской ОГА, с октября нынешнего года и по июль 2011 года представители миссии «Джи-Ай-Си-Эй» будут проводить исследования и опросы специалистов относительно целесообразности сооружения моста. В случае, если выводы экспертизы будут положительными, строительные работы могут начаться в первом полугодии 2012 года.