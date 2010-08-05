Пожарные подразделения «Укрзализныци» в боевой готовности

Пожарные подразделения и пожарная техника железных дорог Украины находятся в постоянной боевой готовности.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, сегодня на железных дорогах Украины находятся 66 пожарных поездов: на Юго-Западной железной дороге — 15, на Львовской железной дороге — 13, на Донецкой и Приднепровской железных дорогах — по 10, на Одесской и Южной железных дорогах — по 9 поездов.

По своим техническим характеристикам, в частности запасу воды, один пожарный поезд равен 60-80 пожарным автомобилям. В частности, пожарный поезд имеет вагоно-насосную станцию, где размещаются две пожарные мотопомпы МП-1600 (производительность подачи воды — 1600 л/мин., дальность подачи воды — 600 м), переносная мотопомпа МП-800 (производительность подачи воды — 800 л/мин.), электрогенератор мощностью 4-8 кВт. Кроме того, пожарный поезд содержит запасы: пожарных рукавов общей длиной не менее 1000 м, пенообразователя не менее 5000 кг, бензина не менее 500 кг, другое пожарно-техническое оборудование (генераторы пены, пожарные стволы, гайки, лестницы и т. п.), средства защиты (боевая одежда пожарных, изолирующие и фильтрующие противогазы и т. п.), а также средства связи (стационарные и портативные радиостанции).

Также пожарный поезд имеет две цистерны-водохранилища, каждая из которых вместимостью 50-65 тонн. На летний пожароопасный период в состав пожарного поезда включена дополнительная цистерна, то есть общий запас воды в каждом поезде на данный момент составляет 190-210 тонн. Цистерны постоянно заправлены водой.

Что касается пожарных автомобилей, которые используются ведомственными пожарными подразделениями, то их на железных дорогах Украины в постоянной боевой готовности 15.

По данным ведомства, на протяжении первого полугодия пожарные поезда осуществили 58 выездов, из них 7 — на гашение больших пожаров, в частности, которые произошли в Бабаевском и Купянском лесничествах и на Харьковском вагоноремонтном заводе. Также пожарные поезда были задействованы в совместных учениях личного состава с подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС Украины. Пожарные автомобили использовались 94 раза.