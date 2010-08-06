Минтранс отказался от скидок на пассажирский сбор в «Борисполе»

Министерство транспорта и связи Украины отказалось от внедрения дифференцированных сборов с авиаперевозчиков в аэропорту «Борисполь» за обслуживание пассажиров в аэровокзале.

Соответствующий приказ Минтранса №504 от 21 июля 2010 года о внесении изменений в приказ №337 от 26 марта 2008 года размещен на сайте Верховной Рады. Приказ зарегистрирован в Минюсте 30 июля т.г.

Согласно приказу, уровень сборов за обслуживание пассажиров в аэровокзале для опубликования в системах бронирования остался прежним: 17 долл. – сбор за каждого отправленного пассажира на международных рейсах, 2,5 долл. – на рейсах внутреннего сообщения и 8,50 долл. – за каждого отправленного трансферного пассажира, который отправляется и прибывает на международных рейсах.

Однако министерство отказалось от принципа, когда сбор за каждого отправленного пассажира снижался для авиакомпаний, которые за предыдущий отчетный год отправили в/из аэропорта от 1 млн. человек, от 2 млн. человек и от 3 млн. человек.

Как сообщал УНИАН, по данным Минтранса, из-за такой дифференциации авиакомпаний «Борисполь» в 2009 году недополучил 47 млн. грн., а именно: 24,7 млн. грн. – от «АэроСвита» и 22,3 млн. грн. – от авиакомпании «Международные авиалинии Украины», удельный вес которых в общем объеме обслуженных аэропортом пассажиров составляет соответственно 22% и 21%.

При этом в министерстве отметили, что поскольку пассажирский сбор отдельной позицией включается в стоимость авиабилета и взимается с пассажира в полном объеме (без скидок), то отмена дифференциации размера сбора за обслуживание пассажиров в аэровокзале не станет финансовой нагрузкой для пассажиров.

Отмечалось также, что реализация проекта приказа позволит аэропорту в 2010 году получить дополнительные средства в размере около 50 млн. грн. и направить их на строительство нового пассажирского терминала D.

Справка УНИАН. В мае 2008 года вступили в силу новые аэропортовые сборы за обслуживание воздушных судов и пассажиров в государственном предприятии «Международный аэропорт «Борисполь». В частности, сбор за каждого отправленного пассажира на международных рейсах был увеличен с 13 до 17 долл. (на 30%). Сборы на внутренних рейсах не повышались. Сбор за обслуживание трансфертных пассажиров вырос на 2,5 долл. – до 8,5 долл. за одного пассажира.

Вместе с тем, изменился подход к авиакомпаниям, в частности, было предусмотрено применение специальных цен (при определении сбора за пассажиров) в зависимости не от количества выполненных авиаперевозчиком рейсов, как это было ранее, а от количества перевезенных пассажиров за год. Так, сборы на международных рейсах уменьшались с 17 до 12 долл., если количество отправленных/принятых пассажиров авиакомпанией, которая обслуживается в «Борисполе», за прошедший год превысило 1 млн. человек, с 17 до 11 долл. при количестве пассажиров свыше 2 млн. и до 10 долл., если количество пассажиров превышало 3 млн. человек.