ЮЗЖД изменит движение ряда электричек через Киев

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) обращает внимание пассажиров на то, что 6, 7 и 8 августа 2010 года в связи с выполнением ремонтных работ на перегоне Дарница – Киев-Московский будет изменен маршрут следования некоторых электропоездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В частности, электропоезда будут следовать по Киеву через Киев-Петровку. Это касается поездов №6810 Борщаговка-тех. – Яготин, №6911 Нежин – Борщаговка-тех., №6915 Нежин – Борщаговка-тех., №6812 Борщаговка-тех. – Гребенка.