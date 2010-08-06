Минтранс ввел дифференцированные сборы в "Жулянах"

Министерство транспорта и связи Украины ввело дифференцированные размеры сборов за обслуживание пассажиров и воздушных судов (ВС) в аэропорту «Киев» (Жуляны).

Об этом идет речь в приказе министерства «О внесении изменений в приказ Минтранссвязи от 14 апреля 2008 г. №433», размещенном на сайте Верховной Рады. Приказ зарегистрирован в Минюсте 30 июля т.г.

Приказ предусматривает сохранение тарифов на прежнем уровне, однако изменение размеров сбора за взлет-посадку в зависимости от общего количества рейсов авиаперевозчика и за обслуживание пассажиров в аэровокзале в зависимости от общего количества пассажиров, отправленных из аэропорта за месяц. При этом документом предлагается ввести дифференциацию сборов только на международном сообщении.

В частности, сбор за обслуживание международных пассажиров в аэровокзале снизится с 15 долл. за пассажира до 13,50 долл., если общее количество пассажиров, отправленных из аэропорта на рейсах авиаперевозчика, составит в месяц от 10 тыс. до 29,999 тыс. человек; до 12 долл. - при количестве пассажиров от 20 тыс. до 29,999 тыс.; до 10,5 долл. – от 30 тыс. до 39,999 тыс.; до 9 долл. – от 40 тыс. до 49,999 тыс.; до 8,5 долл. – от 50 тыс. до 59,999 тыс., до 8 долл. – от 60 тыс. до 69,999 тыс. до 7,6 долл. – от 70 тыс. до 79,999 тыс. и 7 долл. - при количестве пассажиров от 80 тыс. и больше.

При этом сбор за взлет-посадку воздушного судна (ВС) снизится с 14 до 12,6 долл. (за 1 тонну ВС), если общее количество рейсов авиаперевозчика, отправленных из аэропорта за месяц, составит от 64 до 127 рейсов; до 11,2 долл. - при количестве рейсов от 128 до 192, до 9,8 долл. – от 192 до 255; до 8,4 долл. – от 256 до 319; до 8 долл. – от 320 до 383; до 7,6 долл. – от 383 до 447; до 7,3 долл. – от 448 до 511; и до 7 долл. - при количестве рейсов в месяц свыше 512.

Как сообщал УНИАН, Минтранс подготовил соответствующий проект приказа еще весной 2010 г. Основной целью принятия проекта приказа является повышение прибыльности работы аэропорта «Киев» (Жуляны) и развитие его инфраструктуры.

Как отмечали в министерстве, действующие ставки сборов в аэропорту «Киев» (Жуляны) не стимулируют авиаперевозчиков к увеличению количества рейсов и пассажиропотока. Хотя именно эти факторы являются важнейшими для реализации рентабельной деятельности аэропорта. Как считают в министерстве, приказ позволит поощрить авиакомпании осуществлять больше рейсов, увеличить доходы аэропорта, перевозить большее количество пассажиров, привлечь дополнительные средства для строительства нового международного пассажирского терминала, а также создать новые рабочие места в аэропорту, авиа- и хендлинговых компаниях.