ОЖД отремонтирует вокзал и платформы на станции Веселиново

До сентября текущего года Одесская железная дорога завершит ремонтные работы сразу на нескольких железнодорожных объектах. В частности, выполнит капитальный ремонт здания вокзала станции Веселиново, а также двухсотметровых пассажирских платформ парного и непарного путей этой станции.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ОЖД.

Строители усовершенствовали конструкцию и внешний вид платформ для посадки и высадки пассажиров. Теперь благодаря крепкому фундаменту увеличен срок эксплуатации платформ до 30 лет.

На вокзале станции идут внутренние и внешние работы. Перрон вымостят тротуарной плиткой.

В целом в третьем квартале текущего года служба строительно-монтажных работ и гражданских сооружений ОЖД закончит работы по капремонту дома для межрейсового отдыха локомотивных бригад станции Береговая, а также поста электрической централизации стрелок и сигналов станции Черноморская.