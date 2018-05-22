Вокзальный бизнес: «Билетики, горячие, с рук!»

Ажиотаж на крымские поезда – обычное явление для Украины в летний период. Зачастую в кассах слышишь: «билетов нет» или, в лучшем случае, «есть верхняя боковая, у туалета»… Усугубляется проблема так называемым «вокзальным бизнесом» - перепродажей с рук билетов, стоимость которых на несколько сотен гривен выше. При этом перекупщики скупают билеты на популярные направления, востребованные фирменные и скоростные поезда.

«Билетера» просто так за руку не поймаешь. По словам заместителя начальника УМВД Украины на Юго-Западной железной дороге Вадима Слободянюка, они не ходят с пачками билетов в кармане. Как правило, работают не в одиночку. При наличии покупателя звонят сообщникам, которые билет и подносят. Деньги также получают третьи лица. «Одна женщина, у нее четверо детей, старшего сына приобщила к семейному бизнесу. То есть, билетов у нее нет, когда ее задерживает милиция, они все решали по мобильному телефону, таким образом, через 20 минут сын подносил билет», - рассказывает В.Слободянюк.

По словам В.Слободянюка, милиция предприняла все необходимые меры, дабы не допустить перепродажу билетов, и привел несколько примеров из практики. «Как стало известно, в начале лета группа лиц, 8-10 человек, скупили в кассах предварительной продажи в Киеве билеты, в основном в крымском направлении. Они рассчитали, что люди будут ехать с семьями. Кроме того, учли, что все хотят ехать поездами №28,12 – скоростные поезда», - рассказал он.

В то же время, правоохранители постарались усложнить работу «билетчиков». «Все лица, которые приобрели эти билеты, пытались их сбыть непосредственно на вокзале ст.Киев-Пассажирский. Это зал №4, Южный вокзал… Мы предусмотрели это, провели совещание с руководством ЮЗЖД и приняли необходимые меры, чтобы эти билеты не перепродавались непосредственно на вокзале ст. Киев-Пассажирский», - отметил он.

По его словам, милицией также были перекрыты все пункты, где могли находиться «билетчики». Особое внимание уделялось пятнице, когда самый большой спрос. Блокировалась и возможность перепродажи билетов непосредственно на платформе перед поездом. «Таким образом, мы парализовали работу, не дали возможности продать им билеты непосредственно пассажирам. Но, несмотря на это, некоторая категория лиц все-таки появлялась на вокзале. Нами задержаны 6 человек, один из них задерживался три раза, второй – два», - отметил В.Слободянюк.

Между тем, без проведения контрольной закупки привлечь к ответственности человека, занимающегося перепродажей, практически невозможно.

В то же время, задержание предусматривает не уголовную, а административную ответственность. Штрафы мизерные по сравнению с выгодой от перепродажи.

«Есть проблема, которую нужно решать законодательно – повышение штрафов, ужесточение ответственности. О чем мы можем сегодня говорить, когда билетчик, который перепродает билет, подымает сверх цены 300-400 грн., а суд выносит решение на 102 грн. оштрафовать правонарушителя», - сетует первый замначальника УМВД Украины на ЮЗЖД Алексей Лисогорский.

В.Слободянюк считает, что перспектива пересмотреть данный вопрос на законодательном уровне есть. «Я думаю, что на законодательном уровне, если повторно задерживается человек за перепродажу билетов, должны быть введены соответствующие повышенные штрафы, как это действует в правилах дорожного движения», - говорит он.

Есть и успокаивающие нотки. По словам В.Слободянюка, на сегодня случаи перепродажи билетов – единичные. «Действительно, не нужно лукавить - проблема существует, но она не государственного масштаба… Если брать в целом, то сейчас с задачей профилактики и недопущения перепродажи билетов на вокзале милиция справилась», - считает В.Слободянюк.

(УНИАН)