В этом году начнут реконструкцию моста на участке Одесской ЖД

В этом году начнется реконструкция моста на 268 км участка Помична – Знаменка Одесской железной дороги.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», решение принято в ходе очередного заседания Инвестиционного комитета «Укрзализныци» 5 августа 2010 года, которое состоялся под председательством первого заместителя генерального директора Николая СЕРГИЕНКО.

Согласно сообщению, реализация этого проекта даст возможность построить второй путь, в результате чего пропускная способность, объемы перевозок грузов и пассажиров на участке Помична – Знаменка увеличатся в 2 раза. В ближайшее время Одесская железная дорога объявит конкурс по закупке работ по монтажу прогоночных сооружений моста. Предусмотрено, что реконструкция моста составит около 600 тыс. грн.

Также во время заседания было принято решение объявить конкурс по закупке работ на реконструкцию угольной котельной с заменой устаревших угольных котлов на современные для ст. Знаменка Одесской железной дороги. За счет эксплуатации котельной с современными экономическими котлами вместо устаревших будет достигнута экономия за счет уменьшения расходов газа, уменьшения дополнительных расходов электроэнергии на работу устаревшего электрооборудования. В целом срок проекта окупаемости составит 5 лет.

Напомним, что Инвестиционный комитет «Укрзализныци» был образован в марте текущего года с целью оценки технико-экономической эффективности проектов, которые подлежат финансированию за счет привлеченных средств, а также целесообразности включения в долгосрочные, среднесрочные и ежегодные планы объектов капитального строительства, модернизации и приобретения основных средств.