«Аэросвит» отменил дневные рейсы из Днепропетровска и Донецка в Москву

Метеоусловия сегодня не позволили авиакомпании «Аэросвит» выполнить дневные рейсы из Днепропетровска и Донецка в Москву (Шереметьево). Об этом УНИАН сообщил помощник директора авиакомпании «АэроСвит» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

Напомним, в России наблюдается задымленность, из-за пожаров.

По его словам, утром один рейс из Днепропетровска и один из Донецка были выполнены, однако днем метеоусловия не позволили выполнить еще по 1 рейсу. Вечером на направлении Днепропетровск-Москва и Донецк-Москва компании предстоит выполнить еще по 1 рейсу. «Будем отслеживать ситуацию, и надеемся, что метеоусловия позволят, и мы совместим дневные рейсы с вечерними путем увеличения емкости самолета, и пассажиры будут доставлены», - отметил С.КУЦЫЙ.

По его словам, что касается направлений между Москвой и Киевом, то рейсы выполняются «в полном соответствии с графиком». На этот момент выполнено 3 рейса в Москву – 2 в Шереметьево и 1 во Внуково, сегодня компании еще предстоит выполнить еще 3 рейса в Москву (2 в Шереметьево и 1 – во Внуково).

По словам С.КУЦОГО, компания получает актуальную сводку по метеоусловиям, а также прогнозные данные. В частности, на данный момент, ситуация в Шереметьево несколько сложнее, чем во Внуково.

«Но и наши воздушные суда, и квалификация нашего персонала, позволяют выполнять рейсы даже при существующих метеоусловиях, как в Шереметьево, так и во Внуково», - отметил С.КУЦЫЙ. По его словам, в авиакомпании на данный момент не видят рисков для выполнения оставшихся рейсов в Москву.