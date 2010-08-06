Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ через УНИАН ответил блоггерам.

В переданном УНИАН ответе В.ЯНУКОВИЧ, в частности, отмечает, что он рад, что в стране есть активные и смелые ребята, которые очень быстро реагируют на ошибки власти. Однако считает, что им не следует напрашиваться на допросы.

Как отмечает Президент, он согласен с блоггерами «в том, что вызывать на допрос блоггера – это последнее, чем должна заниматься СБУ». «Думаю, у Службы безопасности есть другие важные проблемы. И должен вам сказать – я доволен тем, как СБУ ломает коррупцию, как много сделано за относительно короткое время в борьбе с наркомафией. Но случаются и такие перегибы как, например, история с блоггером. Думаю, что наша с вами позиция на этот счет поможет руководству СБУ откорректировать стиль своей работы», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он, “честно говоря, рад, что в стране есть такие активные и смелые ребята, которые очень быстро реагируют на ошибки власти. Я всегда говорил: плохая не та власть, которая ошибается. (Не ошибается, как известно, тот, кто ничего не делает.) Плохая та власть, которая не исправляет своих ошибок, не реагирует на сигналы общества”.

Однако, “ваши приколы относительно “вызовите меня на допрос в СБУ” вызвали у меня горькую улыбку, - пишет Президент. - Вот куда вам не следует стремиться попасть, ребята, так это на допросы. Вы молодые, талантливые, стильные. Вам надо интересным делом заниматься. Есть ли у вас такое дело? Нашли ли вы себя в жизни, в своей профессии – вот об этом я хотел бы с вами поговорить – и помочь, если нужно”.

“Стране нужны активные, смелые молодые люди. И власти они нужны в первую очередь. Следовательно, я протягиваю вам руку – давайте встретимся”, - написал В.ЯНУКОВИЧ в своем ответе блоггерам.

Справка УНИАН. 29 июля Олег ШИНКАРЕНКО в своем блоге написал: “Сегодня ко мне в киноклуб пришли люди, которые представились сотрудниками Службы безопасности Украины. Перед тем какие-то люди звонили и спрашивали, можно ли прийти ко мне без абонементов, и я, безусловно, разрешил: а почему бы хорошим людям и не разрешить? А потом я уже догадался, кто именно мне звонил.

Участия в обсуждении картины гостьи не принимали, а после фильма, когда уже все зрители разошлись, один из них (а их было трое мощных, крепких ребят) предъявил мне свои удостоверения и спросил, не могу ли я пожаловать к ним в СБУ на беседу со следователем. Когда я поинтересовался, о чем именно будет разговор, он сказал, что разговор будет касаться записей в моем ЖЖ, которые "оставили неприятный след в душе". У кого именно и какие конкретно записи в моем ЖЖ оставили неприятный след, они мне не сообщили, но поинтересовались, смогу ли я прийти к следователю без повестки. Я ответил, что не смогу, тогда они записали мой адрес и телефон и пообещали мне принести повестку завтра утром”.

30 июля О.ШИНКАРЕНКО в своем ЖЖ сообщил о том, что сотрудники СБУ вызывали и сопровождали его на допрос в прокуратуру, по итогам которого он в письменном виде пообещал воздерживаться от резкой критики власти. По словам О.ШИНКАРЕНКО, поводом для беседы стали его записи, в частности те, которые содержали видеоролик с падением венка на В.ЯНУКОВИЧА, сопровождаемый комментарием относительно “убийства” Президента и его команды, и видеоролик о “репетиции” разговора В.ЯНУКОВИЧА с премьером Николаем АЗАРОВЫМ с тегом “убить гада”.

В тот же день пресс-служба СБУ объяснила, что Служба безопасности нашла в блоге О.ШИНКАРЕНКО материалы, содержащие угрозы в адрес Президента. В ведомстве сообщили, что, "учитывая то, что в действиях блоггера содержались отдельные признаки преступления, предусмотренного статьей "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" Уголовного кодекса, материалы документирования направлены согласно компетенции в органы прокуратуры".

В СБУ отметили, что именно по поручению следователя прокуратуры Киева, сотрудником службы О.ШИНКАРЕНКО было передано соответствующее приглашение для беседы и он был доставлен в здание прокуратуры Киева.

4 августа украинский блоггер и журналист Андрей ЧЕБОТАРЕВ заявил, что организует акцию “Хочу на допрос в СБУ”.