Украинцы определили 10 популярных автомобильных марок
13:31, 07 августа 2010Транспорт/Связь
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Полгода в основном ВАЗ
Второе место занимают автомобили марки Volkswagen, почетное третье место досталось Mercedes-Benz. Так, за пол года через сайт AUTO.ria.ua было продано 85598 автомобилей, что составляет 50% сделок вторичного автомобильного рынка Украины.
В первую пятерку популярных авто также входят марки Opel и BMW, которые занимают 4 и 5 строчку соответственно.
ТОП-10 популярных автомобилей среди украинцев по версии AUTO.ria.ua выглядит следующим образом: ВАЗ, Volkswagen, Mercedes-Benz, Opel, BMW, Toyota, Ford, Daewoo, Mitsubishi, Chevrolet.
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