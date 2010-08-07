Украинцы определили 10 популярных автомобильных марок

Последние полгода самой популярной маркой автомобиля среди украинцев оставался ВАЗ. Именно на ВАЗ приходится 40% продаж на вторичном рынке, сообщает finance.

Второе место занимают автомобили марки Volkswagen, почетное третье место досталось Mercedes-Benz. Так, за пол года через сайт AUTO.ria.ua было продано 85598 автомобилей, что составляет 50% сделок вторичного автомобильного рынка Украины.

В первую пятерку популярных авто также входят марки Opel и BMW, которые занимают 4 и 5 строчку соответственно.

ТОП-10 популярных автомобилей среди украинцев по версии AUTO.ria.ua выглядит следующим образом: ВАЗ, Volkswagen, Mercedes-Benz, Opel, BMW, Toyota, Ford, Daewoo, Mitsubishi, Chevrolet.