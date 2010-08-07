Почти 50 рейсов не могут вылететь из московских аэропортов

Около 50 рейсов не могут вылететь из московских аэропортов из-за сильной задымленности, сообщил РИА Новости официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Сергей Извольский.

По его словам, на 13.00 мск в аэропорту "Внуково" на вылет задержано 17 рейсов, 16 ушли на запасные аэродромы - "Пулково" (С.-Петербург), Казань, Воронеж. Видимость на данный момент во "Внуково" составляет 400 метров.

В аэропорту "Домодедово" на вылет задержано 30 рейсов и 24 рейса задержаны на прилет.

Как сообщалось ранее, 40 самолетов, прибытие которых ожидалось в "Домодедово" в субботу, вообще не вылетали из пунктов отправления в сторону московского аэропорта.

Видимость в "Домодедово", по последним данным, составляет 350 метров, те же показатели видимости - в аэропорту "Шереметьево".

Все рейсы в "Шереметьево" выполняются по расписанию. Кроме того, аэропорт сейчас работает в качестве запасного и принимает самолеты, которые не сумели принять другие аэропорты.