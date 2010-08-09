ЗАЗ сократил производство легковых авто на 39,8%

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, Запорожье) в январе-июле 2010 года сократил производство легковых автомобилей на 39,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 18,318 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит ЗАЗ.

В сообщении отмечается, что в январе-июле т.г. ЗАЗ увеличил производство автобусов в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 248 штук, а также увеличил производство грузовых автомобилей на 71,5% – до 1962 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году ЗАЗ сократил производство легковых автомобилей на 82,6%, или 208,518 тыс. штук, по сравнению с 2008 годом – до 43,958 тыс. штук.

Справка УНИАН. ЗАО «ЗАЗ» – крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.