«АвтоКрАЗ» увеличил производство в 6,2 раза

Крупнейший в Украине производитель больших грузовых автомобилей - ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-июле т.г. увеличил производство автомобилей в 6,2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 503 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «АвтоКрАЗ».

В июле т.г. «АвтоКрАЗ» сократил производство автомобилей на 17,7%, по сравнению с июнем, до 79 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году «АвтоКрАЗ» сократил производство автомобилей на 91,8%, или на 3 116 штук, по сравнению с 2008 годом, до 280 штук.

Справка УНИАН. ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

Компанию контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.