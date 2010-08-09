«Богдан» увеличил экспорт автобусов и троллейбусов

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, в январе-июле 2010 года увеличила экспорт автобусов и троллейбусов в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 380 штук.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его информации, в общей структуре продаж автобусов и троллейбусов за январь-июль т.г. доля экспорта превышает 73%.

«Автобусы и троллейбусы экспортировались как на уже традиционные рынки сбыта, так и на новые – Чехия, Польша. На первом месте Россия, на втором – Беларусь, замыкает тройку Армения», – добавил он.

На сегодняшний день корпорация имеет самый широкий модельный ряд автобусов среди отечественных автобусопроизводителей. Продукция корпорации представлена во всех классах: от особо малого до особо большого. «Богдан» имеет производственные мощности, позволяющие производить до 9 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В текущем году корпорация «Богдан» прогнозирует дальнейшее падение внутреннего рынка автобусов. Согласно прогнозу, он составит 1,3 тыс., что на 34% меньше показателя 2009 года. Впрочем, корпорация «Богдан» планирует увеличить производство автобусов и троллейбусов в 2,2 раза за счет увеличения доли экспортированной продукции.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в г. Острава (Чешская Республика) состоялась презентация, посвященная выпуску первого троллейбуса в рамках совместного проекта «Богдан» и Cegelec. В 2010 году «Богдан» и Cegelec рассчитывают реализовать на рынке Европейского Союза до 30 троллейбусов совместного производства, а в 2011 году – 100 троллейбусов. Важно отметить, что корпорация «Богдан» первой из компаний транспортного машиностроения вышла на рынок стран ЕС.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств разных типов. В ее состав входят 20 компаний, среди которых: автомобильный завод «Богдан» (ЛуАЗ), «Черкасский автобус», «Хюндай Моторс Украина», «Киа Моторс Украина» и другие.

В сентябре 2008 года корпорация «Богдан» ввела в эксплуатацию автомобильный завод по производству грузовиков в Черкассах проектной мощностью 15 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в организацию производства грузовиков составили почти 100 млн. грн.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по выпуску легковых автомобилей мощностью 120-150 тыс. автомобилей в год, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.

В 2008 году корпорация «Богдан» завершила ряд инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли Украины. В частности, было введено в эксплуатацию современное автобусное и троллейбусное производство в Луцке. Инвестиции в этот проект уже превысили 100 млн. долларов США. На очереди введение в эксплуатацию второй очереди производства в Луцке.