АМКУ оштрафовал 4 херсонских автоперевозчика

Херсон. Херсонское отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало четырех херсонских автоперевозчиков на 30 тыс. грн. за необоснованное повышение тарифов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Херсонском областном отделении АМКУ.

Согласно сообщению, за злоупотребление монопольным положением оштрафованы ОАО «Рембыттехника» на 10 тыс. грн., ООО «Иксора» – на 8 тыс. грн., ОАО «Херсонское АТП 16527» – на 7 тыс. грн. и ЧП «Союзавто» – на 5 тыс. грн.

Как установило отделение, указанные операторы пассажирских автоперевозок рассчитали и предоставили на согласование органам местного самоуправления экономически необоснованные тарифы на проезд городскими маршрутами общего пользования.

Автоперевозчики признали нарушения и обязались привести стоимость проезда к экономически обоснованному уровню, а также уплатить штраф в государственный бюджет.