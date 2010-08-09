Продажи новых легковушек в РФ в июле выросли на 48%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам января-июля выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составили 963,68 тысячи единиц. При этом в июле рост составил 48%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Еще один месяц бурного подъема ясно показывает продолжающееся оживление в автомобильной промышленности с ростом в 48% по сравнению с июлем прошлого года. Московский международный автосалон 2010, который откроется в этом же месяце позже и во время которого пройдут многочисленные мировые, европейские и российские премьеры, с участием ключевых фигур отрасли, даст промышленности возможность продемонстрировать свою уверенность в российском автомобильном рынке и обеспечит его ожидаемый дальнейший рост до конца нынешнего года", - говорит председатель комитета автопроизводителей АЕБ Дэвид Томас, слова которого приводятся в сообщении.