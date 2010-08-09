Более 80 авиарейсов задержаны в Москве из-за смога

Дым от пожаров в европейской части России серьезно сказался на авиаперевозках: с начала августа в московских аэропортах были задержаны более чем на два часа свыше 80 авиарейсов, сообщил в понедельник глава Росгидромета Александр Фролов. "Серьезные проблемы дым создает для аэропортов. С 6-го числа (августа) из-за плохой видимости 86 рейсов были задержаны по аэропортам Московской воздушной зоны (Домодедово, Шереметьево, Внуково, Быково)", - сказал Фролов, выступая на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Россия-24", сообщает РИА Новости

По словам Фролова, только четыре российских аэропорта сертифицированы международной организацией гражданской авиации (ИКАО) по третьему классу, что позволяет самолетам садиться при любой видимости - это петербургское "Пулково"и три московских аэропорта.

Между тем, как сообщил РИА Новости представитель Росавиации, за минувшее воскресенье, 8 августа, из всех трех аэропортов Московского авиаузла отправились 879 рейсов, а прибыли - 845 (всего 1724 рейса за сутки). "Наибольший пассажиропоток приходится на Московский авиаузел, который в день обслуживает 1400-1600 рейсов", - сказал представитель ведомства.

Также в Росавиации напомнили, что за минувшее воскресенье из аэропортов Московского авиаузла было отправлено 104,44 тысячи пассажиров - это рекордный показатель в 2010 году, который свидетельствует о том, что аэропорты смогли преодолеть трудности, связанные со смогом в столичном регионе.