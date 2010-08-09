«Аэросвит»: земли компании переданы «Борисполю» незаконно

Исполнительная служба с нарушением законодательства сегодня подписала акты об изъятии 2 и 7 га земли у «АэроСвита» и 18 га – у «Аэросвит-Терминал» и передала их аэропорту «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе процесса передачи указанной земли аэропорту заявил сегодня журналистам секретарь наблюдательного совета «АэроСвита» Максим ЮХИМЕНКО.

«Мы сегодня с утра подали жалобы в Хозсуд Киевской области на действия государственной исполнительной службы. Я думаю, скоро будет возбуждено производство по делу об обжаловании действий государственного исполнителя», - сказал он. По его словам, государственный исполнитель допустил ряд нарушений, в частности не предоставил срок на добровольное выполнение предписания. «Срок для осуществления добровольного исполнения предоставлялся до 2 августа, а само постановление пришло 5-го. Затем останавливалось исполнительное производство, но госисполнитель не убедился в этом, подавались жалобы, ходатайства относительно предоставления срока для добровольного выполнения. …Процессуальных документов на наши ходатайства нет», - сказал М.ЮХИМЕНКО.

Кроме того, по его словам, нарушения есть и в отношении «Аэросвит-Терминал», поскольку государственный исполнитель не убедился в том, что эта компания получила извещение об открытии исполнительного производства по решению суда относительно изъятия земель. По словам М.ЮХИМЕНКО, «Аэросвит-Терминал» таких документов не получал, поскольку они пришли в адрес «Аэросвита», и в минувшую пятницу, 6 июля, «Аэросвит» отправил их обратно в исполнительную службу. «Государственный исполнитель отказывается убеждаться в получении документов, в материалах дела отсутствуют доказательства, что должник получал, таким образом, это грубое нарушение закона, что в последующем может повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности», - заявил представитель «Аэросвита».

В свою очередь, главный государственный исполнитель отдела государственной исполнительной службы Бориспольского горрайонного управления юстиции Роман ШВЕД отметил, что может проводить свои действия и без присутствия представителей должника («Аэросвит-Терминал»).

По данным М.ЮХИМЕНКО, сегодняшняя передача земель аэропорту проводилась во исполнение судебных решений прошлых лет, которые не вступали в силу в связи с их обжалованием, поэтому изъятие земельных участков было отсрочено. По его словам, данное решение суда об изъятии земель вступило в силу полтора месяца назад.

Как уточнил Р.ШВЕД, решениями хозсуда Киевской области от 10 апреля 2008 г. было приостановлено изъятие земель. «Сейчас отменены все запреты. Нам предъявили на исполнение 24 июня т.г. – по заявлению взыскателя открывается исполнительное производство», - сказал он.

В свою очередь, М.ЮХИМЕНКО отметил, что судебные споры вокруг земель между «Аэросвитом» и «Борисполем» продолжаются. Он также сказал, что компанию волнует судьба сооружений, находящихся на изъятых землях, в частности, это киоски, парковки.

Справка УНИАН. В 2003 году распоряжением председателя Киевской областной государственной администрации земельный участок возле Международного аэропорта «Борисполь» площадью 32 га был передан в аренду авиакомпании «АэроСвит» на 49 лет. «АэроСвит» планировал построить в аэропорту «Борисполь» частный терминал. Дело с весны 2005 г. велось в судах – аэропорт требовал признать недействительными договоры купли-продажи земельных участков.

Весной 2008 года Верховный Суд оставил в силе решения Высшего хозяйственного суда от 9 марта 2006 г. и Хозяйственного суда Киевской области, которые предусматривали признание недействительными договоров купли-продажи имущества и земли площадью 32 га аэропорта «Борисполь» компанией «АэроСвит».

Судебные тяжбы "АэроСвита" и "Борисполя" продолжались.

Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году.

«АэроСвит» располагает парком в составе 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Кроме того, совместно с другими украинскими перевозчиками – партнерами «АэроСвит» на ряде маршрутов использует самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Ан-148.

ГМА «Борисполь» - государственное предприятие, главным управляющим имущества которого является государство в лице Министерства транспорта и связи.