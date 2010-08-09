ЮЗЖД разработала рекомендации на время жары

Специалисты по охране труда Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) разработали рекомендации для работников магистрали на время летней жары. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, в частности, в условиях, когда при выполнении работ на железной дороге температура воздуха превышает 28 градусов или идет сильный дождь или туман, а также когда влажность воздуха составляет ниже 40% или более 60%, при порывах ветра около 10 м/с и при высокой интенсивности солнечных лучей специалисты по охране труда советуют устраивать перерывы в работе в специально затененных местах из расчета 10 минут на каждый час работы.

В рекомендациях также отмечается, что при выполнении работ в горячую пору суток не следует касаться металлических частей обнаженной рукой и выставлять газовые баллоны под открытые лучи солнца. Железнодорожникам также не рекомендуют без спецодежды выполнять работу, которая может вызывать ожоги кожи, а также не советуют купаться в водоемах.

Медицинские работники напоминают, что при температуре внутренних органов свыше 41 градуса в организме человека начинают происходить необратимые процессы, изменяется структура белков, крови, кожи и т.п., а наличие одежды снижает опасное влияние повышенной температуры.