ХГАППу возместили 17 млн. грн. НДС

Харьков. На Харьковском государственном авиационном производственном предприятии (ХГАПП) задолженность по выплате заработной платы погашена в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Владимир БАБАЕВ.

По его словам, на предприятии выплачено 33 млн. грн. прямой задолженности по зарплате за 3 месяца, 21 млн. грн. начислений на заработную плату. Кроме того, предприятию возмещено 17 млн. грн. НДС за произведенную продукцию, а также выделено 154 млн. грн., которые были направлены «на погашение процентов по облигациям прошлых месяцев».

Также ХГАПП оплатил все начисления за потребленные энергоресурсы.

При этом В.БАБАЕВ акцентировал внимание на ряде проблем, которые предстоит решить в ближайшее время, в частности, проблему ввоза на территорию Украины комплектующих, необходимых для производственной деятельности авиационного предприятия.

«У нас сегодня на 40 млн. грн. лежат комплектующие для ХАЗа на складах таможни, и они не растамаживаются по одной причине: у предприятия нет оборотных средств, чтобы оплатить эту операцию, а таможня не имеет права отдавать без оплаты. Нужен какой-то рычаг. Таким рычагом оказалось постановление Кабмина, подписанное два дня назад. Но там кто-то из усердных тружеников написал, что срок действия этого постановления – до 19 сентября, то есть мы отодвигаемся еще на месяц. Мы сегодня обсуждали этот вопрос с МЯЛИЦЕЙ (генеральный директор ХГАПП – УНИАН), и он улетает в Киев, чтобы исправить эту ошибку», – сказал В.БАБАЕВ.

Замгубернатора отметил, что ситуация на ХГАПП остается по-прежнему сложной, но предприятие получило оборотные средства и в состоянии восстановить производство.

Справка УНИАН. Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП, Харьков) специализируется на выпуске самолетов семейства «Антонов», в том числе моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148. В течение последних 20 лет Харьковский авиазавод успешно сотрудничает с АНТК им. О. К. Антонова. В настоящее время создано и изготавливается семейство многоцелевых самолётов Ан-74: лёгкий транспортный самолёт Ан-74Т, грузопассажирский самолёт Ан-74ТК, административный самолёт Ан-74П-100, Ан-74ТК-200 и принципиально новая модификация Ан-74ТК-300.