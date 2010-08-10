МТС запустила услугу фиксированной связи в Запорожье и Полтаве

Оператор мобильной связи «МТС Украина» объявляет о запуске услуги фиксированной связи на базе собственной номерной емкости в Запорожье и Полтаве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, теперь подключиться к услуге фиксированной телефонии на базе номерной емкости МТС «Городской номер» могут предприятия Запорожья и Полтавы. Эти два города пополнили список, в который уже входят Днепропетровск, Донецк, Киев, Луганск, Одесса, Симферополь, Харьков и Херсон. Для обеспечения работы сервиса МТС во всех городах интегрировала собственную емкость местной нумерации в городскую сеть общего пользования.

Теперь бизнес-абоненты МТС, находящиеся в Запорожье и Полтаве, могут получить все преимущества синергии фиксированной и мобильной связи. В частности, возможность использования диапазона городских номеров позволяет создавать корпоративную группу с выгодными тарифами на звонки с фиксированных на мобильные и с мобильных на фиксированные номера в рамках компании, а также использовать систему упрощенного набора абонентов через короткие номера.

Услуга «Городской номер» предполагает подключение АТС компании-клиента к фиксированной сети МТС. По оценкам экспертов оператора, подключение к фиксированной телефонии от МТС обеспечивает предприятиям в среднем 30-35% экономии на услугах связи.

Также сообщается, что в июле этого года МТС завершила первый этап проекта Fixed Mobile Convergence (FMC). В основе построенного решения лежит интеллектуальная сервисная платформа, позволяющая предоставлять различные конвергентные сервисы абонентам как фиксированной, так и мобильной связи на базе любых доступных проводных и беспроводных технологий. В частности, сервисы могут быть доступны абонентам как традиционных сетей – фиксированной телефонии и GSM, так и в перспективе абонентам сетей нового поколения на базе пакетных технологий 3G, VoIP, LTE и т.п.

В будущем МТС планирует интеграцию решений для абонентов сетей нового поколения (3G, VoIP и др), а также запуск новых сервисов: конференц-связь и др.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,52 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка компании за 2009 год составила 8,2 млрд. грн.

«МТС Украина» – 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).