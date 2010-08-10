МТСУ предлагает местным властям самим устанавливать тарифы

Министерство транспорта и связи предлагает разрешить местным властям устанавливать тарифы на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования за месяц до принятия решения относительно их введения без согласования с Минтранссвязи и Минэкономики. Текст соответствующего проекта приказа министерства о внесении изменений в методику расчета тарифов за услуги пассажирского автотранспорта, которая была утверждена в 2009 г. приказом №1175,

Как отмечают разработчики проекта, нынешняя процедура не отвечает нормативно-правовым актам. В частности, в соответствии с ней, расчеты регулируемого тарифа на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования за месяц до принятия решения относительно его введения предоставляются органами исполнительной власти и органами местного самоуправления на согласование Минэкономики и Минтранссвязи, после чего, такие расчеты утверждаются на протяжении 30-ти дней со дня их получения. Как отмечают в Минтрансе, отмеченное согласование не является целесообразным, поскольку органы местной власти имеют возможность самостоятельно решать данные вопросы, а согласование лишь вносит дополнительные преграды бюрократического характера в процесс тарифообразования.

«Учитывая изложенное, достаточной является регулирование тарифов органами исполнительной власти местного уровня», - отмечается в записке к проекту приказа.