Харьков получил 40 млн. грн. на строительство метрополитена
12:48, 10 августа 2010Транспорт/Связь
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Из государственного бюджета поступила субвенция 40 млн. грн. на паевое участие в строительстве Харьковского метрополитена.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на Департамент транспорта и связи ХГС.
Завтра, 11 августа, исполняющий обязанности мэра Харькова, секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС проведет на станции «Алексеевская» заседание городского штаба по строительству метрополитена.
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