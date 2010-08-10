Харьков получил 40 млн. грн. на строительство метрополитена

Из государственного бюджета поступила субвенция 40 млн. грн. на паевое участие в строительстве Харьковского метрополитена.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на Департамент транспорта и связи ХГС.

Завтра, 11 августа, исполняющий обязанности мэра Харькова, секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС проведет на станции «Алексеевская» заседание городского штаба по строительству метрополитена.