В Харькове 95% трамваев и 63% троллейбусов подлежат списанию

В Харькове из 566 единиц наземного электротранспорта на начало июля 2010 года отработали свой амортизационный срок и подлежат списанию 94,8% трамваев и 62,5% троллейбусов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Харьковской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, средний возраст трамваев составляет 25,5 лет, троллейбусов – 11,9 лет.

По данным облстата, в январе-июне 2010 года метрополитеном, троллейбусами и трамваями было перевезено 204,5 млн. пассажиров, что составляет 81% от общего количества перевезенных за этот период в Харькове пассажиров. Ежедневно городским электротранспортом пользуются более 1 млн. человек.

В Главном управлении статистики отмечают, что общий объем перевозок пассажиров трамваями города за первое полугодие сократился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 36,8 млн. человек, троллейбусами – увеличился на 12%, до 44,3 млн. человек. За указанный период наземным электрическим транспортом бесплатно было перевезено 52,5 млн. пассажиров, или 64,7% от общего количества. Постоянными билетами пользовались 4,1 млн. пассажиров (на 20,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года) – 14,5% от общего количества платных пассажиров.

В статуправлении также сообщают, что Харьковский метрополитен в январе-июне т.г. перевез на 2,4% больше пассажиров, чем за аналогичный период 2009 года – 123,4 млн. Количество перевезенных платных пассажиров увеличилось на 3,8% и составило 98,7 млн. человек. Большинство пассажиров (68,8 млн., или 69,7%) пользуются жетонами. Кроме того, за указанный период было перевезено 16,3 млн. студентов и учеников профессионально-технических учебных заведений, использующих бесконтактные электронные карты с 50-процентной оплатой проезда. За полгода метрополитен бесплатно перевез 24,7 млн. человек. Удельный вес таких пассажиров достиг 20%.