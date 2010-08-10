В этом году в Украине будет сдано 720 км дорог - "Укравтодор"

В этом году в Украине планируется сдать в эксплуатацию 720 км дорог, сообщил председатель Государственной службы автомобильных дорог Владимир ДЕМИШКАН сегодня во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время встречи глава государства отметил, что сегодня в Украине требуют внимания не только магистральные дороги, но и дороги местного значения.

В свою очередь, В.ДЕМИШКАН отметил, что приоритетным для деятельности Укравтодора является обеспечение эффективной работы отрасли, доведение до нормального состояния всех дорог в Украине. В то же время, особое внимание, по его словам, следует обратить именно на организацию транзитного движения. “Мы над этим работаем, и уже сегодня, за время короткое это, отработана программа выполнения работ на 2010 год”, - сказал он, добавив, что эта программа согласуется с программой подготовки Украины к проведению финальной части Евро-2012.

“Уже в 2010 году мы планируем сдать в эксплуатацию 720 км дорог”, - доложил В.ДЕМИШКАН.

По его словам, речь идет, в частности, об автомагистрали Киев - Львов (60 км из 240 км будут сданы к Дню Независимости), объездной дороге вокруг Луганска, строительство которой планируется завершить в октябре. Несколько дней назад, сообщил В.ДЕМИШКАН, завершилось сооружение второй очереди объезда вокруг Черновцов.

Кроме того, в этом году будут сданы в эксплуатацию 100 км объездной дороги вокруг Харькова.

Он также проинформировал Президента о том, что через три месяца планируется завершить строительство путепровода в столичных Жулянах.