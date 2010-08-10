Черниговским троллейбусникам частично погасили долги

Чернигов. Работникам Черниговского троллейбусного управления, продолжающим бастовать второй день, частично погасили задолженность по заработной плате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор КП "Черниговское троллейбусное управление" Олег КОРЖОВ.

По его словам, с работниками рассчитались за май и на четверть за июнь. Всего выплачено свыше 800 тыс. грн. Но коллектив продолжает забастовку, требуя погашения всей суммы задолженности по заработной плате - еще свыше 2 млн. грн.

В то же время, как уточнил руководитель предприятия, каждый день забастовки приносит убытки троллейбусному управлению свыше 50 тыс. грн.

По информации Черниговского городского председателя Александра СОКОЛОВА, полученный в области транш государственных субвенций вчера был распределен и средства, выделенные областному центру, в полном объеме были направлены на выплату задолженности по зарплате работникам троллейбусного управления. "Руководство облгосадминистрации понимает важность троллейбусов, как общественного транспорта для Чернигова, поэтому мы совместно работаем над выходом из этой проблемной ситуации", - сказал городской председатель.

А.СОКОЛОВ убежден, что полностью решить проблему с электротранспортом можно лишь при содействии органов центральной власти.

"В Чернигове среди других городов с приблизительно одинаковым количеством жителей на маршруты выходит больше всего троллейбусов. А уровень государственных субвенций не отвечает количеству льготных пассажиров", - подчеркнул городской председатель. Он добавил, что город должен дотировать из городского бюджета троллейбусное управление, что сейчас сделать невозможно, или уменьшить количество троллейбусов на маршрутах

По мнению мера, ситуация может улучшиться лишь с внедрением адресной социальной помощи, что уже сделали Россия и Беларусь.

На 11 троллейбусных маршрутах в областном центре Черниговщины ежедневно работают 75 троллейбусов. Стоимость одной поездки стоит 1 грн. Право бесплатного проезда имеют свыше 70 тыс. черниговцев.