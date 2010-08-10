БТИ с 1 октября будут регистрировать сделки по аренде недвижимости

Бюро технической инвентаризации с 1 октября 2010 года, помимо регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества и объекты незавершенного строительства, будут осуществлять регистрацию права пользования (сервитут) на объекты недвижимого имущества, расположенные на земельных участках; права пользования (наем, аренда) строением или иным капитальным сооружением, их отдельными частями.

Об этом УНИАН сообщила юрист адвокатской компании Arzinger Елена ВЕРБА, комментируя приказ Министерства юстиции №1692/5 от 29 июля 2010 года.

Согласно приказу, временное положение о порядке государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, утвержденное приказом Министерства юстиции Украины от 7 февраля 2002 года № 7/5, излагается в новой редакции.

В частности, на БТИ также возлагается регистрация доверительного управления недвижимым имуществом и ведение учета бесхозного недвижимого имущества.