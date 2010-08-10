Строительство терминала «D» в "Бориспольле" отстает от графика на 2 месяца

Отставание от графика строительства терминала «D» в аэропорту Борисполь составляет два месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в ходе посещении аэропорта.

В то же время он отметил, что в последнее время работы по строительству терминала активизировались, и выразил надежду, что отставание в два месяца наверстают.

Также А.КЛЮЕВ сообщил, что терминал «F» фактически готов, планируется, что он начнет функционировать 24 августа. Относительно проблемных земельных вопросов с «Аэросвитом», в частности по подъездной дороге к терминалу, А.КЛЮЕВ сказал, что данный вопрос уже решен.

«Вопрос уже решен, будет нормальная подъездная дорога», - отметил вице-премьер.

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева и является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Аэропорт принимает регулярные рейсы иностранных и украинских авиакомпаний.

Аэропорт имеет две взлетно-посадочных полосы: 4000 м и 3500 м.

Строительство терминала D предусматривается за счет средств японской кредитной линии, которая составляет 180 млн. долл. (75%). Обязательства аэропорта «Борисполь» по строительству нового терминала – 60 млн. долл. (25%).

Терминал планируется сдать осенью 2011 года.