РЖД ввело запрет на отгрузку опасных грузов

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) ввело временный запрет на отгрузку опасных грузов в адрес Московской железной дороги (МЖД) из-за лесных пожаров и введенной чрезвычайной ситуации в ряде регионов России, сообщили РИА Новости в РЖД.

Как отметили в РЖД, отгрузка опасных грузов в адрес МЖД возобновится после отмены чрезвычайной ситуации в ряде регионов России.

Природные пожары из-за аномальной жары и засухи бушуют в 17 субъектах РФ. В семи регионах указом президента объявлен режим чрезвычайной ситуации. От пожаров уже погибли 52 человека. По данным Минрегиона, пожары уничтожили в России более 1,9 тысячи домов, без крова остались свыше 3,5 тысячи человек.