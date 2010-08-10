Строительство ж/д ветки между аэропортом «Борисполь» и Киевом профинансируют китайцы?

Украина намерена договориться с Китаем о строительстве железнодорожного пути между аэропортом «Борисполь» и Киевом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе посещения аэропорта сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

По его словам, соответствующие договоренности планируется подписать во время официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Китай.

«Мы готовимся к тому, чтобы либо контракт, либо меморандум подписать о финансировании железной дороги», - сказал он.

По словам А.КЛЮЕВА, конкретной суммы финансирования пока нет, поскольку сейчас только начато проектирование данного железнодорожного пути.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением № 1567-р от 28 июля 2010 года поручил до 1 декабря т.г. разработать технико-0экономическое обоснование (ТЭО) проекта организации железнодорожного пассажирского сообщения Киев – международный аэропорт «Борисполь».

Проект железнодорожной ветки между Киевом и «Борисполем» обсуждается уже несколько лет. Летом 2008 года Министерство транспорта и связи заявило, что планирует начать строительство железной дороги между Киевом и аэропортом «Борисполь» весной 2009 года и завершить его к чемпионату Европы по футболу Евро-2012.

Планировалось, что скоростной железнодорожный путь соединит аэропорт со станциями «Дарница» и «Киев-пассажирский», а также с метро. Это должен был быть стандартный железнодорожный путь – 8 км, а дальше он бы проходил по уже существующим колеям. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) данного железнодорожного пути тогда разработал институт «Киевгипротранс».

При этом, по данным «Борисполя», изучались два варианта строительства – подземный и надземный. Подземный вариант был рассчитан на 54 месяца строительства, а его стоимость составляла около 5 млрд. грн. Надземный вариант предусматривал строительство сроком 42 месяца, его стоимость – 3,8 млрд. грн.

Японская компания Itochu Corporation, заинтересовавшаяся проектом, сделала презентацию предварительных расчетов строительства всех инфраструктурных элементов будущего проекта, которая составила около 290 млн. долл.

В мае т.г. Министерство транспорта и связи Украины и Государственная корпорация машинной индустрии и комплексных подотрядов Китая обсудили возможность сотрудничества в строительстве скоростной железной дороги Дарница – «Борисполь» и взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Борисполь».

Участники совещания договорились о создании китайско-украинской рабочей группы для более детального обсуждения возможных путей реализации указанных проектов, по итогам работы которой будут определены конкретные мероприятия для организации работы в этом направлении.