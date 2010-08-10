КВЗ планирует внедрить Международный стандарт IRIS

Кременчуг. На ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) планируют до 2015 года внедрить Международный стандарт железнодорожной промышленности IRIS.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

По данным пресс-службы, внедрение данного стандарта на ОАО - перспективное направление, которое позволит удерживать лидирующие позиции на рынке железнодорожной техники. Поэтому на предприятии было принято решение относительно проведения определенного объема работ по внедрению IRIS.

«Учитывая большой объем работ и значительные капиталовложения, необходимые для внедрения данного стандарта, по мнению наших специалистов, осуществить данную процедуру целесообразно не позднее 2015 года», - сказала представитель пресс-службы предприятия.

По ее данным, на сегодняшний день в мире по системе IRIS уже сертифицировано около 500 компаний по изготовлению железнодорожной техники и 803 зарегистрировались для прохождения данной сертификации. Процедура ее проведения длится около двух лет.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза - до 3300 штук.

IRIS (International Railway Industry Standard) является признанным во всем мире стандартом для железнодорожной промышленности, предназначенным для оценки систем менеджмента бизнеса.

Проектом IRIS руководит Европейский союз железнодорожной промышленности UNIFE (Брюссель).

Стандарт IRIS определяет требования к системам менеджмента бизнеса, применяемые во всей цепи поставок элементов подвижного состава и сигнальных систем. Все требования стандарта имеют универсальный характер и рассчитаны на применение в любых организациях независимо от их типа, размера и поставляемой продукции, при ведении деятельности по проектированию и разработке, производству и техническому обслуживанию (обслуживание подвижного состава, модернизация, капитальный и текущий ремонт).