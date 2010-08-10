Янукович поручил предотвратить рейдерский захват «Тониса»
19:30, 10 августа 2010Транспорт/Связь
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По просьбе коллектива канала
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение правоохранительным органам разобраться с ситуацией, которая возникла вокруг телевизионного канала «Тонис».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул недопустимость любого незаконного вмешательства в деятельность СМИ в Украине.
Пресс-служба Президента напоминает, что трудовой коллектив «Тониса» сегодня, 10 августа, обратился с открытым письмом к главе государства с просьбой предотвратить уничтожение и поглощение канала.
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