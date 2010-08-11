С начала года модернизировано 293 км ж/д путей

С начала 2010 года железнодорожники модернизировали 293 км путей и установили 648 комплектов новых стрелочных переводов.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

Кроме того, капитально отремонтировано 496 км путей, выполнен средний ремонт 429,7 км и комплексно оздоровлено 586,2 км.

Также работники путевого хозяйства с начала года заменили 291 комплект старопригодных стрелочных переводов, осуществили средний ремонт 387 комплектов стрелочных переводов.

В целом в 2010 году запланировано модернизировать 458 км путей, капитально отремонтировать 858 км, выполнить средний ремонт 800 км и комплексно оздоровить 865 км. Также предусматривается установить 1200 комплектов новых стрелочных переводов и заменить 520 комплектов старопригодных, осуществить средний ремонт 590 комплектов стрелочных переводов.

Кроме проведения ремонтов, путевым хозяйством также постоянно контролируется состояние путей. В частности, для поддержания их в надлежащем состоянии железнодорожники используют путеизмерительные вагоны, которых в хозяйстве 18 единиц, — по одному на каждой из 6 железных дорог Украины, еще 4 — в Украинском центре механизации путевых работ. Данные о состоянии колеи с помощью такого спецвагона отображаются с точностью до 1-2 миллиметров. В частности, это позволяет диагностировать ширину колеи, возвышение одного рельса над другим, просадку и тому подобное. В среднем ежемесячно один такой вагон проверяет 4,5 тыс. км колеи. Его обслуживают в две смены, по полмесяца каждая. Для такого режима работы вагон имеет все необходимые санитарно-бытовые условия.