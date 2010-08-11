«Укрзализныця» призывает соблюдать правила пожарной безопасности

В связи со знойной погодой «Укрзализныця» призывает пассажиров неуклонно соблюдать правила пожарной безопасности, в частности напоминает о запрете курения в пути следования поездов, а также на территории вокзалов и станций.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно приказу генерального директора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА, на объектах железнодорожного транспорта будет усилена работа с нарядами милиции по недопущению курения и принятию мер административного воздействия к нарушителям.

Также в приказе генерального директора отмечается недопустимость выбрасывания любых предметов на пути следования поездов. Также запрещается в полосе отвода железных дорог сжигать мусор, производственные отходы, сухую траву, разжигать костры.

С поездными и локомотивными бригадами на железных дорогах Украины будут проведены дополнительные инструктажи по соблюдению противопожарных требований. Также будут продолжаться работы по опахиванию защитных лесонасаждений.

Кроме того, приказом предусмотрено обеспечить постоянную готовность пожарных поездов и автомобилей к гашению пожаров, а медицинских заведений – к предоставлению помощи пострадавшим.