«Укрзализныця» перевезла 335 тысяч детей

В целом с начала года «Укрзализныця» перевезла почти 335 тысяч детей, удовлетворила свыше 7 тыс. заявок на перевозку групп детей.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в частности, 10 августа из Киева в Евпаторию отправился специально сформированный поезд для перевозки организованных групп детей. В нем на отдых в санаторий в сопровождении медиков и милиционеров поехали свыше 500 детей, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Также в этом году «Укрзализныця» перевозила на отдых в Одессу и Крым детей, жителей зоны чрезвычайной экологической ситуации — Калушского района.

В целом для перевозки маленьких пассажиров в места отдыха на железных дорогах Украины сформировано 5 составов для назначения специальных «детских» поездов. Они оборудованы ремнями безопасности для предотвращения падения с верхних полок.