ОЖД увеличивает объемы перевозок зерна

Ежесуточная загрузка зерна для перевозок Одесской железной дорогой в направлении морских портов Украины составляет в августе около 25 тыс. тонн. Значительные товарные партии пшеницы, ячменя и других культур транспортируются прежде всего на перевалочные терминалы Ильичевского, Николаевского и Одесского портов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, уточнив, что «с начала года объем перевозок зерна ОдЖД составил 84,2 тыс. вагонов, в порты доставлено 5,28 млн. тонн зерна. Основные виды товарных потоков - пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника».

В частности, на зерновой терминал Николаевского порта поставлено 1,5 млн. тонн, Одесского - 716,3 тыс. тонн, Ильичевского - 607,3 тыс. тонн.

Напомним, объем экспорт зерна из Украины в текущем маркетинговом году оценивается в 16-17 миллионов тонн. В том числе в июле текущего было направлено в порты 700 тысяч тонн зерна, тогда как в июле 2009 года из страны было вывезено около 1,5 млн. тонн. Правительство Украины считает нецелесообразным ограничивать экспорт зерна, заявил вице-премьер по вопросам аграрной политики Виктор Слаута.

Ранее Украинская аграрная конфедерация заявила, что Государственная таможенная служба Украины фактически приостановила таможенное оформление и отгрузку судов с зерном из портов Украины. В конце июля в портах было задержано 0,5 млн. тонн зерна, в том числе около 250 тыс. тонн в трюмах судов и такое же количество в железнодорожных вагонах. Однако с 6 августа экспорт зерна разблокирован.

Цены на зерно пшеницы на Чикагской товарной бирже взлетели 6 августа почти на 6,5% - до $8,68 за бушель ($319 за тонну), что является самой высокой отметкой с августа 2008 года, сообщило агентство Bloomberg. С начала этой недели скачок стоимости пшеницы составляет 25%.