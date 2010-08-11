Харьков закупит трамваи и троллейбусы

Харьковский городской совет дал согласие на осуществление займа в городской бюджет в размере 350 млн. грн. на закупку автобусов и троллейбусов в рамках подготовки города к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на 46-й внеочередной сессии Харьковского городского совета V созыва.

По словам заместителя Харьковского городского председателя - директора Департамента бюджета и финансов Татьяны ТАУКЕШЕВОЙ, в рамках подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу планируется привлечение в городской бюджет Харькова займа в форме получения кредитной линии в финансовом учреждении.

Т.ТАУКЕШЕВА отметила, что погашение суммы кредита планируется до 30 апреля 2013 года. Средства будут поступать ежемесячно в равных частях до конца текущего года.

Но, отметила она, окончательное решение о займе будет зависеть от условий кредитного соглашения.