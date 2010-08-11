“Киевский метрополитен” возглавил Владимир Федоренко

Исполняющим обязанности начальника коммунального предприятия “Киевский метрополитен” назначен первый заместитель руководителя предприятия Владимир ФЕДОРЕНКО.

Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, 9 августа и.о. председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ встретился с руководящим составом и представителями трудового коллектива столичной подземки, где официально представил В.ФЕДОРЕНКО в качестве и.о. начальника метрополитена.

«Когда встал вопрос, кто будет руководить метрополитеном, я занимал и занимаю позицию, что такой уважаемый коллектив должен иметь руководителя, который прошел все этапы профессионального развития именно в вашем коллективе. Поэтому принято решение на будущее окончательно рекомендовать руководителем Киевского метрополитена Владимира Ивановича ФЕДОРЕНКО, который прошел от института до первого заместителя руководителя метрополитена», - сказал и.о. председателя КГГА.

Пресс-служба метрополитена отмечает, что исполнение обязанностей начальника Киевского метрополитена возложено на В.ФЕДОРЕНКО с 6 августа согласно распоряжению КГГА от 5 августа.

А.ПОПОВ поблагодарил коллектив столичной подземки за труд и отметил, что первоочередной задачей для метрополитена и города является стабилизация социально-экономической ситуации. По его словам, Киевский метрополитен должен работать без убытков, а в будущем выйти на прибыльный уровень для последующего технического развития предприятия.

Также А.ПОПОВ заверил коллектив предприятия, что киевская власть полностью поддерживает все проекты метрополитена и будет всячески способствовать их реализации.

Как сообщал УНИАН, 2 августа руководитель пресс-службы Киевского метрополитена Надежда ШУМАК сообщила, что начальник КП “Киевский метрополитен” Петр МИРОШНИКОВ намерен уволиться по собственному желанию.

3 августа А.ПОПОВ сообщил, что подписал заявление об увольнении руководителя столичного метрополитена П.МИРОШНИКОВА.