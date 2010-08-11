Horizon Capital инвестирует 40 млн. долл. в «Датагруп»

Horizon Capital, компания по управлению частными фондами прямого инвестирования, инвестирует в этом году 40 млн. долл. в компанию «Датагруп». Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН соуправляющий партнер Horizon Capital Наталья ЯРЕСЬКО.

Она также отметила, что Horizon Capital стал собственником миноритарного пакета акций «Датагруп», однако не уточнила размер находящегося в ее собственности пакета компании.

По информации Н.ЯРЕСЬКО, Horizon Capital планирует вместе с «Датагруп» привлечь в последующие два года на развитие компании 100 млн. долл. других иностранных инвесторов.

По словам председателя Наблюдательного совета компании «Октава Капитал» Александра КАРДАКОВА, полученные средства в полном объеме будут направлены на развитие компании. Особое внимание, по его информации, компания планирует уделять розничному рынку, развивать прибыльные сервисы на рынке ШПД (широкополосного доступа), начать пару проектов с телевидением и пр.

По словам А.КАРДАКОВА, целью его компании является занять одно из ведущих мест после «Укртелекома» на рынке фиксированной связи. В этом связи он отметил, что на сегодня никто не инвестирует в этот рынок значительных средств.

По оценке генерального директора «Датагруп» Александра ДАНЧЕНКО, капиталовложения его компании в развитие, с учетом полученных инвестиций в этом году, составят 50 млн. долл., в следующем – 60 млн. долл.

Справка УНИАН. Компания "Датагруп", основанная 10 лет назад, является одним из лидеров телекоммуникаций. Сегодня протяженность собственной волоконно-оптической DWDM-сети составляет 10 838 км. Общая ёмкость магистральной сети – 20Гбит/с в западном направлении и 47 Гбит/с в восточном направлении. Собственные международные узлы построены в Амстердаме и Франкфурте. Общая пропускная способность внешних каналов – 41 Гбит/с. Протяженность волоконно-оптических внутренних городских сетей составляет 3220 км.

В компании «Датагруп» работает 1 350 человек, компания имеет 34 офиса в 19 городах Украины. По итогам 2009 года компания насчитывает более 120 тыс. розничных клиентов и свыше 1,3 тыс. корпоративных. Доход компании за 2009 год составил 339 млн. грн.

Horizon Capital основана в 2006 г. Компания управляет частными фондами прямого инвестирования и инвестирует в компании среднего размера с высоким потенциалом роста и прибыльности в Украине, Беларуси и Молдове.

В настоящее время Horizon Capital управляет тремя фондами: Western NIS Enterprise Fund, Emerging Europe Crowth Fund и Emerging Europe Crowth Fund II, совокупный капитал которых составляет более 600 млн. долл.