PrioCom реконфигурировала сеть «МТС Украина»

Cистемный интегратор Украины – компания PrioCom и оператор мобильной связи «МТС Украина» объявляют о завершении проекта по расширению и модернизации магистральной транспортной DWDM-сети оператора в Киеве и Житомире.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании "МТС Украина".

Целями проекта, работы по которому были запущены в ноябре 2009 года, было проведение модернизации существующей DWDM-сети оператора на участке Киев-Житомир, повышение ее пропускной способности, гибкости и управляемости.

В ходе проекта были осуществлены работы по модернизации узла в г. Киеве – замена двух мультиплексоров ввода вывода оптических каналов (ROADM) одним мультиплексором с автоматической коммутацией оптических каналов (3 degree WXC), с сохранением трафика по оптическим каналам. Новый узел 3 degree WXC был также организован и интегрирован в магистральную сеть в г. Житомир.

Реконфигурация транспортной DWDM-сети компании «МТС Украина» была произведена на базе транспортной платформы Cisco ONS-15454.

В ближайших совместных планах компаний – модернизация сети оператора на участке Киев-Одесса, а также Чоп - Ивано-Франковск.

Ранее компаниями PrioCom и «МТС Украина» был осуществлен проект построения и введения в эксплуатацию цифровой транспортной сети «Главное кольцо» в 2004 году, построение и совершенствование магистральной сети МТС на основе технологий DWDM и MPLS в 2006 году и расширение транспортной DWDM-сети компании в 2009 году.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,52 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. гривен. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).

PrioCom – ведущий системный интегратор в Украине, предлагающий профессиональные решения для операторов связи и крупных предприятий.