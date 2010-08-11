Харьков выделил 5 млн. грн. на погашение долгов

Харьковский городской совет выделил из городского бюджета 5 млн. грн. на погашение задолженности по заработной плате на ХКП «Горэлектротранс».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня приняли депутаты на сессии Харьковского городского совета.

«Программа по поддержке харьковских коммунальных предприятий, безусловно, не ограничивается этой суммой. Мы и в дальнейшем будем пытаться по мере возможности поддерживать коммунальные предприятия города», - сказал исполняющий обязанности Харьковского городского председателя, секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС.

Заместитель Харьковского городского председателя - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна ТАУКЕШЕВА отметила, что на сегодня рассматривается возможность выделения большей суммы для погашения задолженности по зарплате на предприятии.

По ее словам, это станет возможным, если бюджет города Харькова по итогам 9 месяцев будет перевыполнен или за счет перераспределения средств других статей бюджета.

Как сообщалось ранее, на начало июля 2010 года долг по зарплате сотрудникам коммунального предприятия «Горэлектротранс» составлял 9,247 млн. грн.

В январе 2010 в Харькове проходила забастовка работников КП «Горэлектротранс» – 11 января на маршрут не вышел ни один трамвай и троллейбус. Утром в центре Харькова возле городского совета остановились около 30 трамваев, после чего под стенами мэрии водители и кондукторы провели митинг с требованиями немедленной выплаты зарплаты и увольнения руководителя предприятия Сергея ПОЧЕПЕЦКОГО. Тогда работникам предприятия была частично выплачена зарплата.

В октябре 2009 года коллектив КП «Горэлектротранс» проводил бессрочную акцию с требованиями выплаты задолженности по зарплате, которая была приостановлена после частичных выплат, смены руководителя предприятия (новым руководителем был назначен С.ПОЧЕПЕЦКИЙ) и обещаний городской власти принять меры для нормализации ситуации.

Еще одна акция протеста работников «Горэлектротранса» была в сентябре 2009 года.