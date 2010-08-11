Продажа авиакомпании "Константа" не состоялась

Объявленный Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) конкурс по продаже 42,221% государственного пакета акций ОАО «Авиакомпания «Константа» в очередной раз не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Стартовая цена пакета составляла 1 млн. грн.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Константа" занимается организацией и выполнением VIP-, бизнес-, корпоративных и грузовых полетов на самолетах Як-40, Ан-32.

Объем предоставленных услуг по итогам 2009 г. составил 8 млн. 359 тыс. грн., убыток - 57 тыс. грн., дебиторская задолженность - 682 тыс. грн., кредиторская - 1 млн. 256 тыс. грн., стоимость активов - 7 млн. 891 тыс. грн.

42,22% ОАО "Авиакомпания "Константа" (987,333 тыс. грн.) принадлежит Фонду госимущества Украины, 30% – Energy Standard Group S.A.