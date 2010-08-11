«Антонов» представил новый Ан-158

Государственное предприятие «Антонов» (Киев) провело презентацию регионального реактивного самолета нового поколения Ан-158 в ходе 5-й Международной специализированной выставки «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование», проходящей в Казани (Республика Татарстан).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов».

Как отметил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА, это вторая демонстрация Ан-158 за границей. «Его международный дебют в Фарнборо был весьма успешным. Мы заключили контракт на 10 таких машин, которые будут эксплуатироваться российской авиакомпанией», – сказал он.

При этом Д.КИВА добавил, что характеристики самолета позволяют ему эффективно работать в условиях Российской Федерации, в частности, в Республике Татарстан. Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).