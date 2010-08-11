ДЖД внедряет в Донецке заказ билетов по телефону

Донецкая железная дорога (ДЖД) предлагает жителям Донецка заказывать билеты на пассажирские поезда дальнего следования по телефону.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

В сообщении отмечается, что данное решение принято по просьбе граждан, которым приходилось стоять в очереди, чтобы купить билет.

В пресс-службе отметили, что заказ на оформление билетов можно сделать по телефону (062) 319-95-55, а заказанные проездные документы выкупить в любое удобное время на вокзале Донецка в сервисном центре (суббота и воскресенье – выходные).

Стоимость данной услуги – 10 грн. за оформление одного проездного документа.