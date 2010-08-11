ДЖД внедряет в Донецке заказ билетов по телефону
17:01, 11 августа 2010Транспорт/Связь
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На поезда дальнего следования
Донецкая железная дорога (ДЖД) предлагает жителям Донецка заказывать билеты на пассажирские поезда дальнего следования по телефону.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.
В сообщении отмечается, что данное решение принято по просьбе граждан, которым приходилось стоять в очереди, чтобы купить билет.
В пресс-службе отметили, что заказ на оформление билетов можно сделать по телефону (062) 319-95-55, а заказанные проездные документы выкупить в любое удобное время на вокзале Донецка в сервисном центре (суббота и воскресенье – выходные).
Стоимость данной услуги – 10 грн. за оформление одного проездного документа.
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