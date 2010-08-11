«АвтоКрАЗ» выпустит опытный образец мусоровоза

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) до 2011 года выпустит опытный образец мусоровоза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил представитель предприятия.

По его словам, автомобиль для перевозки мусора по внутриквартальным дорогам будет изготовлен на базе безкапотного КрАЗа.

«Он будет двуосным. Оборудован манипулятором», - сказал представитель предприятия.

Первым данный автомобиль пообещал приобрести для потребностей коммунального хозяйства города мэр Кременчуга Николай ГЛУХОВ.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году "АвтоКрАЗ" отгрузил потребителям 654 автомобилей, что составляет около 20% от реализации 2008 года.