«АвтоКрАЗ» поставит в Россию около 100 КрАЗов

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в августе-сентябре т.г. поставит в Россию около 100 КрАЗов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил представитель предприятия.

«Уже есть подтверждение того, что мы поставим за этот и следующий месяц в Россию около 100 самосвалов», - сказал представитель завода.

По его словам, увеличение поставок в Россию на предприятии связывают с проведением летних ремонтов дорог и мостов.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году "АвтоКрАЗ" отгрузил потребителям 654 автомобиля, что составляет около 20% от реализации 2008 года.