ЮЖД в Полтавской области создает запасы воды

Южная железная дорога в Полтавской области создает запасы воды для тушения лесных пожаров.

Об єтом на совещании в Полтавской ОГА заявила начальник Полтавской дирекции железнодорожных перевозок-заместитель начальника ЮЖД Ольга ДЯЧЕНКО.

По ее словам, на железнодорожных станциях Яреськи в Шишакском районе и Руденковка в Новосанжарском районе Полтавской области поставлены по две цистерны, в каждой по 60 тонн воды.

Она также отметила, что обе станции расположены в лесу и именно там есть смысл создать запасы для оперативного реагирования на пожары.