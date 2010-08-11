Мобильные операторы против Фонда универсальных услуг

Украинские мобильные операторы выступают против создания Фонда универсальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента регуляторно-правового обеспечения компании «Киевстар» Андрей ОСАДЧУК сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

По его словам, все мобильные операторы, кроме «Укртелекома», едины в своей отрицательной позиции, касающейся законопроекта о создании Фонда универсальных услуг, предусматривающего, в том числе, модернизацию фиксированной телефонной связи.

По словам директора по корпоративному управлению и контролю компании «МТС Украина» Олега ПРОЖИВАЛЬСКОГО, чтобы модернизировать сельскую телефонную связь надо вложить больше 1 млрд. долл., тогда как мобильные операторы могли бы решить эту проблему в течении года. «За два-три года можно собрать лишь десятую часть от этой суммы. То есть, за два-три года решить проблему целиком невозможно, - сказал О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ. - Если бы государство вступило с нами в диалог, мы могли бы разработать вместе нормативную базу, которая распространяла бы определенные льготы на абонентов, имеющих льготы в фиксированной связи».

А.ОСАДЧУК акцентировал на том, что мобильные операторы не боятся потерять часть доходов, поскольку инициатива Министерства транспорта и связи Украины целиком ляжет на плечи абонентов. Это дополнительные 2-3% для всех пользователей телекоммуникационных услуг.

«Несколько процентов, которые будут формировать Фонд универсальных услуг, также как и в Пенсионный фонд, будут идти как доплата к тарифам, которые предоставляют мобильные операторы», - сказал А.ОСАДЧУК.

Директор по корпоративным отношениям компании «Астелит» (ТМ Life:) Юрий КУРМАЗ отметил, что исторически основной идеей создания Фонда универсальных услуг была поддержка операторов фиксированной связи на заре роста телекоммуникационного рынка. Сегодня телефонная индустрия в Украине очень развита, поэтому создание этого фонда он считает неуместным.

«Со временем идея создания Фонда универсальных услуг во многих странах трансформировалась и мобильные операторы в тех странах, где еще существовала проблема недостаточной телефонизации населения, взяли на себя эту задачу с участием государства в этом процессе», - сказал Ю.КУРМАЗ.

Справка УНИАН. В январе 2009 года Министерство транспорта и связи Украины внесло в Верховную Раду проект закона, предусматривающий создание Фонда универсальных телекоммуникационных услуг. Планируется, что фонд будет наполняться за счет потребителей телекоммуникационных услуг. В связи с этим Минтранссвязи предлагает установить обязательную для всех потребителей целевую надбавку к розничному тарифу на услуги в размере 3% от стоимости соответствующих услуг (без НДС). Средства фонда будут использоваться на возмещение операторам фиксированной телефонной связи ущерба от предоставления универсальных услуг (местной телефонной связи) в сельской, горной местности и отдаленных районах.